Lutte contre le 3e mandat de Macky Sall : Yaw et Gueum Sa Bopp vers une plateforme commune

Yaw et Gueum Sa Bopp vers une plateforme commune, pour lutter contre le troisième mandat de Macky Sall. Ainsi, Bougane Guèye Dany a reçu ce jour, plusieurs organisations, dont Yewwi askan wi (président Habib Sy, Cheikh Tidiane Youm), FRAPP (Honorable Guy Marius Sagna), Mouvement Mimi 2024 (honorable Aminata Touré), LD Debout (Abdoulaye Bathily), (Mohamed Ndiaye) Awale .



Ce groupe de contact de la plateforme contre le 3e mandat, répond à une vieille requête du président de la coalition Gueum Sa Bopp pour faire face à Macky Sall.



La Grande coalition Gueum Sa Bopp s'engage aux côtés des forces vives, pour barrer la route à Macky Sall et l'obliger à organiser une élection présidentielle libre et transparente.



