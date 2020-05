Lutte contre le Covid-19: Les communes de Sangalkam, Jaxaay, Bambilor et Tivaouane Peulh-Niague, unissent leurs forces Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, M. Oumar Guèye a présidé ce lundi 18 Mai 2020, à la place mythique « Malick Bâ » de Sangalkam, une grande cérémonie consacrant l’apport des quatre communes (Sangalkam, Bambilor, Jaxaay et Tivaouane Peulh) à la lutte contre le Covid-19. Des denrées alimentaires et divers matériels pour la réouverture des classes le 2 juin prochain, ont été mobilisés par les maires des 4C.

En présence du sous-préfet de l’arrondissement de Bambilor, Marcel Mbaye Thiaw, du Khalife de Bambilor Thierno Amadou Bâ, du directeur du Rnu, des autorités éducatives et d’autres personnalités du département de Rufisque, les maires des communes de Sangalkam, Bambilor, Jaxaay et Tivaouane Peulh-Niague ont donné 650 tonnes de riz, 382 thermoflash, du savon. Il faut retenir que ces quantités viennent en complément de celles reçues du gouvernent.



En ce qui concerne l’appui pour la prochaine rentrée des classes, le ministre maire de Sangalkam Oumar Guèye et ses collègues maires des 4c, ont mis à la disposition des responsables des écoles, plus de 40 mille masques, des gels hydro-alcooliques, 370 bacs à eau, entre autres matériels.



Les bénéficiaires ont apprécié positivement cette action et ont magnifié cette unité d’action des « 4C », comme un bon vieux temps de l’ancienne communauté rurale de SangalKam. Prenant la parole au nom des maires, le député Ndiagne Diop, maire de la commune de Bambilor a réaffirmé la volonté de tous les responsables de travailler autour du ministre des Collectivités territoriales Oumar Guèye, pour relever les défis du développement prônés par le Président Macky Sall.



Pour sa part, le ministre a transmis les salutations et félicitations au chef de l’Etat, M. Macky Sall pour cette belle démarche et cet appui conséquent dans la lutte contre le Covid-19, tout en mettant l’accent sur les mesures préconisées pour vaincre cette pandémie.









