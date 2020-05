Lutte contre le Covid-19 : Yankhoba Diattara, premier vice-président du Conseil départemental de Thiès, pour la décentralisation des moyens Thiès, troisième foyer de la pandémie du Covid-19 après Dakar et Touba, fait face à un manque de moyens dans la prise en charge à domicile de ses cas testés positifs. Yankhoba Diattara, premier vice-président du Conseil départemental de Thiès, plaide pour la décentralisation des moyens

Une situation «inquiétante» que déplore le premier vice-président du Conseil départemental de Thiès qui plaide «la décentralisation des moyens de lutte» pour rompre la chaîne de transmission.

Yankhoba Diattara plaide la décentralisation des moyens de lutte contre le Covid-19 dans les autres régions pour endiguer la pandémie. Le premier vice-président du Conseil départemental de Thiès ne veut pas, en effet, que tous les moyens soient concentrés à Dakar.

En marge d’une réunion du Comité départemental de lutte contre les épidémies, M. Diattara a demandé à l’Etat de ne pas «concentrer tous les moyens de lutte dans la capitale Dakar».

«Il faut que le ministère de la Santé et celui des finances puissent décentraliser les moyens parce que Thiès, comme les autres districts de l’intérieur du Sénégal, mérite un accompagnement soutenu de l’Etat et que c’est seulement à travers ce canal qu’on peut endiguer la maladie», a-t-il dit.

Le responsable rewmiste a donc demandé au préfet qui a présidé la rencontre d’être leur porte-parole auprès du ministre de l’Intérieur, mais également du ministère de la Santé pour que ses districts soient davantage soutenus parce que le manque surtout de matériels de protection est un «risque réel de propagation de la maladie».

Dans ce cadre et pour mieux accompagner les efforts de l’Etat dans la lutte contre le Covid-19, il s’engage «à mobiliser une enveloppe de 45 millions de francs Cfa au niveau du Conseil départemental de Thiès pour accompagner les trois districts de Thiès et l’hôpital régional en équipements de protection individuelle».

Outre l’appui au district sanitaire, il a annoncé le renouvellement de la subvention de 5 millions de francs Cfa accordée au Comité départemental de lutte contre les épidémies pour son efficacité.

Cependant, M. Diattara constate un «manque de moyens au niveau du comité». Et cela, sans compter la mobilisation de 25 millions de francs Cfa par le Conseil départemental de Thiès pour accompagner le secteur de l’éducation dans le processus de reprise des cours dans le département de Thiès.

