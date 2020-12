Lutte contre le Covid-19 au Sénégal : L’Usaid lance une série de films sur les interventions du gouvernement américain

«Au cours de la semaine du 7 décembre 2020, l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) au Sénégal diffusera, sur les réseaux sociaux, une série de films préparés dans le cadre de la campagne mondiale #AmericaActs, pour mettre en exergue la contribution de l’agence de développement à la réponse du gouvernement américain à l'échelle mondiale. Sous la direction de l'ambassadeur Tulinabo Mushingi, les diverses agences fédérales américaines opérant au Sénégal ont fourni, de manière transparente, une assistance significative et de qualité pour accompagner le Sénégal dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19 », renseigne un communiqué de presse de l’ambassade américaine.



La même source signale que les films America Acts sont une série de vidéos mettant en relief les actions menées par l'Usaid au Sénégal dans le cadre de la réponse à la pandémie de Covid-19, ainsi que le travail indispensable réalisé de concert avec les populations locales pour ralentir la propagation du virus.



Animée par sa volonté de préserver les acquis en matière de développement tout en s'attaquant à la pandémie, l'Usaid, en étroite coordination avec ses partenaires d'exécution et ses homologues gouvernementaux, a apporté un soutien opportun et cohérent grâce à des financements mis à la disposition du secteur de la santé pour répondre à la pandémie et à la réorientation de fonds de développement affectés aux secteurs de l'éducation, de la santé, de l'économie et de la démocratie.



Depuis le début de l’épidémie, l’Usaid a débloqué une enveloppe de 5,4 milliards de FCfa (9,6 millions de dollars) pour apporter un appui supplémentaire au secteur de la santé. Elle a également réaffecté à la lutte contre le coronavirus des financements prévus pour d'autres activités de développement.



La série de films America Acts démontre l'engagement de l'Usaid envers ses partenaires sénégalais, à travers des initiatives adaptées et des programmes d'assistance permettant de sauver des vies, de réduire la pauvreté et de renforcer la gouvernance et la résilience au niveau local. Ces films servent également à informer et à sensibiliser le public aux efforts déployés pour protéger la santé et renforcer la sécurité et le bien-être des Sénégalais en temps de crise.



Les États-Unis occupent le premier rang mondial des pays contribuant au renforcement de la sécurité sanitaire et à l’aide humanitaire, ce qui place des pays comme le Sénégal en meilleure position pour répondre à la pandémie de Covid-19. Au cours de ses 60 années de partenariat avec le Sénégal, les États-Unis y ont investi plus de 1 600 milliards de F CFA (2,8 milliards de dollars), dont près de 500 milliards de F CFA (880 millions de dollars) dans des programmes d’assistance sanitaire. Notre détermination à maintenir ces liens de partenariat est plus forte que jamais.

Adou FAYE

Adou FAYE