Lutte contre le Covid-19 : le Roi du Maroc propose à Macky Sall une réponse concertée entre quelques pays amis Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Macky Sall a eu un entretien téléphonique avec le Roi du Maroc, Mohammed VI, hier lundi. "Le souverain marocain a fait part au Président Sall d'une initiative visant à réunir quelques pays amis, dont le Sénégal, pour apporter une réponse solidaire et concertée contre la pandémie du Covid -19", indique le document

Mardi 14 Avril 2020

Le chef de l’Etat a salué cette "heureuse initiative" et a "exprimé sa volonté d'œuvrer au succès de la démarche qui fera prochainement l'objet d'une visioconférence entre les chefs d'Etat et de gouvernement des pays concernés".

Macky Sall a aussi discuté avec Tony Blair, ancien Premier ministre de la Grande Bretagne, qui souhaitait s'informer de l'expérience sénégalaise de riposte au Covid-19, exprimant au chef de l’Etat sa disponibilité et celle de son Institut de collaborer avec le Sénégal au renforcement de ses capacités de riposte, et au plaidoyer international pour la relance économique post Covid-19, notamment par l'annulation de la dette publique de l'Afrique et le rééchelonnement de sa dette privée, indique le communiqué.

Pour sa part, Macky Sall a assuré à l’ancien PM britannique que les efforts communs entre le Sénégal et le Tony Blair Institut for Global Change pourraient être poursuivis dans le cadre de la riposte au Covid-19, poursuit le document.



