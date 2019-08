Lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme: Le Sénégal dans le lot des meilleurs acteurs

Le Sida, tuberculeuse et paludisme restent des maladies qui sont dominées dans le pays. Le Sénégal s’inscrit dans le lot des pays qui ont fait des efforts énormes dans la lutte contre ces maladies.



Le Directeur exécutif « Santé service et développement», Dr Daniel Sarr estime que le Sénégal a une maîtrise de ces maladies. " Certes, précise-t-il, tout n’est pas encore fait. Mais, des progrès ont été réalisés".



Les échanges avec les volontaires et les experts du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, ont porté sur le plan stratégique à développer.

