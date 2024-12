Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : BGFIBank Sénégal Référencée

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Djibril Ngom, président du conseil d’administration de BgfiBank Sénégal et Khady Boye Hanne, directrice générale de la filiale sénégalaise du groupe BgfiBank, ont reçu le certificat des mains de Christian Mocanu, secrétaire général de Coficert, l’organisme français de certification, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières. Le directeur général de BGFIBank Bénin, Alexis Loueke a, pour l’occasion, fait le déplacement pour recevoir la même certification accordée à la filiale béninoise.



L’obtention de cette certification AML 30000 signifie que notre groupe, nos filiales du Sénégal et du Bénin respectent les plus grandes normes internationales en matière de lutte contre blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme », s’est exprimée avec une certaine satisfaction, la directrice générale de BgfiBank Sénégal.



Selon Khady Boye Hanne, cette certification les place désormais aux standards de niveau international concernant la lutte contre le « grand banditisme financier » , et atteste par ailleurs des efforts consentis, au sein de BgfiBank, pour mettre en place des « procédures fortes, des outils très performants de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ».



Elle a, dans la foulée, précisé que BgfiBank Sénégal est la première à obtenir cette certification AML 30000 au Sénégal. Khady Boye Hanne a rappelé que la procédure de certification est « très rigoureuse ». A l’en croire, le processus s’étend, à peu près, sur 6 mois d’audits à l’issue desquels, on se prononce sur l’aptitude de l’établissement à disposer ou non de ce certificat.



Elle a enfin indiqué que la BgfiBank s’est engagée à « maintenir ce cap » dans la « lutte active » contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



Le directeur général de BgfiBank Bénin, Alexis Loueke a, pour sa part, déclaré, que cette certification « vient couronner le travail mené par les différentes équipes de BgfiBank Bénin et BgfiBank Sénégal ».



Pour le représentant de Coficert , il a fait savoir que cette certification est destinée aux banques et tous les autres assujettis définis par le Groupe d’action financière (Gafi), qui est l’instance internationale qui régule le sujet lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



Christian Mocanu, a en l’occurrence, magnifié les efforts des directeurs généraux des filiales sénégalaise et béninoise de BgfiBank « qui ont su mettre en place les moyens nécessaires pour l’atteinte de leurs objectifs ».



Il a confié en outre, qu’une fois certifiée, l’entité jouit de cette certification pour une durée de trois années, sous condition de surveillances annuelles, afin qu’on puisse s’assurer que la structure reste conforme, de manière continue, aux exigences de la norme.

Bassirou MBAYE





Source : La BGFIBank Sénégal a reçu vendredi, 29 novembre 2024 à Dakar, la certification AML 30000, qui est la norme internationale mise en place afin de certifier les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette distinction est le couronnement des nombreux efforts faits dans le cadre de son dispositif de conformité.Source : https://www.lejecos.com/Lutte-contre-le-blanchimen...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook