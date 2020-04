Lutte contre le coronavirus: Dr Bousso écarte le dépistage de masse

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Soixante-quatre (64) nouveaux cas de Covid-19 dont 50 contacts et 14 issus de la transmission communautaire. C’est le bilan du ministère de la Santé et de l’Action sociale de ce lundi. Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Docteur Abdoulaye Bousso, précise que malgré cette courbe ascendante, « le dépistage de masse n’est pas à l’ordre du jour ».



D’emblée le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Docteur Abdoulaye Bousso informe que le Sénégal est dans une phase ascendante : « Nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie. Quelque chose qui est prévisible pour nous dans ces types de maladies à transmission respiratoire, la contamination est très rapide. Donc, à l’instar des autres pays du monde, nous sommes dans cette phase ascendante ».



Il rassure le ministère de la Santé est en train de mener l’ensemble des stratégies pour essayer de limiter un peu cette contamination.



Ainsi, en terme de stratégie, renseigne Dr Bousso : « On parle beaucoup de dépistage de masse et aujourd’hui, la stratégie du ministère de la Santé et de l’Action sociale, elle continue à l’être à savoir un dépistage des personnes contacts autour des personnes qui sont positives. Et Aujourd’hui, la question du dépistage de masse n’est pas encore à l’ordre du jour », annonce-t-il. Avant de souligner qu’il faut toute une stratégie, des moyens spécifiques pour pouvoir le faire.



À en croire le Dr, on ne peut pas parler de statut sérologique quand on connaît l’épidémiologie de cette maladie où il faut être malade pendant les 14 jours de votre période d’incubation. « Même si aujourd’hui, on testait les 16 millions de Sénégalais, deux jours après on peut avoir la moitié qui peut être positive », précise-t-il.



Par conséquent, persiste et signe Dr Bousso « la stratégie reste le dépistage des personnes positives et des personnes contacts ».



Toutefois, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire du ministère de la Santé est d’avis que si on arrive à avoir les tests de diagnostics rapides, si l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) valide ses tests, ils pourraient être utilisés. « Parce que ces tests permettraient d’avoir un diagnostic très rapide et de pouvoir prendre en charge les malades très rapidement », conclut-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos