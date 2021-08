Lutte contre le coronavirus : Les Lébous prient pour la fin de la 3ème vague Il y a la vaccination, le respect des mesures barrières mais aussi les prières. Après la journée de récital de xassida organisée à Touba le 11 août dernier par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, les Lébous organisent depuis 9 jours, des prières dans toute la région de Dakar pour vaincre l’irrésistible Covid-19 sous la bénédiction de Abdoulaye Makhtar Diop, Grande Serigne de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

La clôture de la cérémonie était prévue hier matin à 10h sur l’esplanade de la Grande mosquée de Thiaroye sur Mer où il est attendu les dignitaires de la communauté.



«Chaque fois que le Sénégal a fait face à des crises, les Lébous se réunissent pour faire des prières. Le Covid-19 continue de secouer le monde et particulièrement le Sénégal où il fait des ravages. Conformément aux pratiques de nos ancêtres, on prie pour que Dieu nous enlève cette pandémie», a déclaré Saltigué Mamadou Mbengue, coordonnateur du comité de pilotage des 123 villages.



Lors de la deuxième vague, Abdoulaye Makhtar Diop et Cie s’étaient mobilisés pour vaincre la pandémie. «Nous demandons aux Sénégalais d’aller se faire vacciner et de respecter les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires. Après cela, il y a la prière», explique M. Mbengue, chef coutumier à Yoff.



Egalement, les Lébous marquent leur «soutien indéfectible» et leur «solidarité sans faille» au ministre de la Santé et de l’action sociale.



«Nous prions pour notre fils Abdoulaye Diouf Sarr, premier au front dans la lutte contre cette 3ème vague. Nous réitérons aussi notre souhait de le voir maire de Dakar. Paris aux Parisiens, Dakar aux Dakarois», conclut Mamadou Mbengue.

Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos