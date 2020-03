Lutte contre le coronavirus: Macky Sall convoque aujourd’hui, le Conseil national de sécurité

Le Sénégal se prépare-t-il à un confinement total ? En tout cas, le président de la République préside, ce lundi, un Conseil national de sécurité au Palais. Selon "Les Echos", Macky Sall a convoqué les différents chefs d’État-major, les ministres et autres autorités impliqués dans la défense nationale, pour définir la riposte appropriée contre le Coronavirus.



Le Chef de l’Etat, si on en croit toujours nos confrères, va prendre une grande décision pour freiner l’épidémie qui se propage de plus en plus au Sénégal.

