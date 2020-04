Lutte contre le coronavirus à Louga: La commande d'un million de masques de Moustapha Diop provoque l’ire des couturiers

Les membres de l’Union Régionale des Couturières et Couturiers de Louga (URCL) sont très remontés contre le Maire Moustapha DIOP. En atteste un tombereau de récriminations largement échangées à travers la presse dont votre site a reçu de nombreux enregistrements. Toutes les interventions ont eu pour fil conducteur l’indifférence de leur Maire vis-à-vis des durs labeurs qui ont toujours été abattus par les tailleurs jusque-même en cette période de pandémie du coronavirus.



Serigne DIOP membre actif de l’association, s’empressant de s’épancher sur notre micro, lâche: «C’est depuis le début de la pandémie que nous avions songé à fabriquer des masques que nous distribuerions gratuitement à tous nos concitoyens. C’est comme si nous savions qu’il en manquerait. C’est ainsi que très récemment nous en avons offert un important lot de masques de qualité au Préfet du Département pour la communauté. Et le chef de l’exécutif départemental a eu à magnifier publiquement nos différentes initiatives comme efforts de guerre à la FORCE COVID 19.



Et nos actes de bienfaisance ne datent pas d’aujourd’hui. Car à l’approche de chaque grande fête religieuse musulmane comme l’Aïd-el-fitr ou l’Aïd-el-Kebir, nous offrions des costumes aux couches défavorisées telles que les écoles coraniques et consort.»



Aussi, poursuit notre interlocuteur, «durant cette période du coronavirus, beaucoup nous ont appelés pour magnifier nos offres caritatives solidaires. Nous ne comprenons pas, que dans un tel contexte, notre propre Maire et non moins Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises puisse commander un million de masques à d’autres confectionneurs».

