Lutte contre le faux monnayage : la BITIS fait tomber 03 faussaires, deux milliards de francs CFA en billets noirs saisis à Thiès Les agents du Bureau des Investigations financières et de Lutte contre les Trafics illicites (BITIS) de la Direction des Enquêtes douanières ont procédé à l’interpellation, à Thiès, de trois individus qui détenaient par devers eux des billets noirs d’une contrevaleur de deux milliards de francs CFA.

Tout serait parti de l’exploitation d’un faisceau de renseignements et d’une opération d’infiltration minutieusement organisée, les agents du BITIS se sont rendus,ce samedi 18 mars 2023,au domicile d’un membre présumé d’un réseau de faussaires situé à la Cité ouvrière de Thiès.



Une fois sur les lieux, les éléments ont réussi à arrêter une transaction portant sur 02 milliards en billets noirs et procéder ensuite à l’interpellation de trois individus visiblement impliqués dans l’opération de faux monnayage. Les billets noirs saisis étaient composés de coupures de 200, 100 et 50 Euros soigneusement rangés dans trois colis protégés par du ruban adhésif.



Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le présumé cerveau de l’opération demeurant à Mboro avait été approché par un de ses contacts en quête de billets noirs pour le compte d’un autre individu basé à l’étranger, renseigne le communiqué parvenu à Leral.



Pour satisfaire la demande, il s’est attaché les services du propriétaire du domicile où la transaction allait avoir lieu n’eût été l’intervention des agents du BITIS. Il est établi que ce dernier a préfinancé l’opération de fabrication des billets noirs en mettant à disposition les ressources financières et la logistique nécessaire. Les trois individus interpelés sont placés en garde à vue. L’enquête suit son cours.



Pour rappel, le BITIS est créé en 2021 dans le cadre de la réorganisation des services de la Direction générale des Douanes. Cela traduit la volonté claire et ferme des autorités douanières de combattre et de réprimer davantage toutes les formes de trafics notamment le faux monnayage



Pour conclure le document indique « La Direction générale des Douanes rappelle aux populations que le faux monnayage et les atteintes aux signes monétaires ont des effets néfastes sur la stabilité économique et sont très sévèrement réprimées par les lois nationales. »



