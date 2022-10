Lutte contre le racisme : Les Etats-Unis, la France, l’Angleterre, l’Allemagne et 5 autres pays occidentaux votent contre Présentée le 7 Octobre dernier au Conseil, des nations unies, la résplution portant sur la lutte contre le racisme a buté sur le « Non » de 9 pays occidentaux. En effet, les Etats-Unis, la France, l’Angleterre, l’Allemagne et 5 autres pays occidentaux ont voté contre.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022

Entre autres raisons un pays comme l’Angleterre explique que la résolution exige des réparations pour la traite des esclaves et le colonialisme. L'appal a été cependant adopté...









