Lutte contre le terrorisme : la réponse de Mamadou Badio Camara

Les pays du Sahel, à l’image du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, sont vulnérables au terrorisme.

Hier, les premiers présidents de Cour suprême des pays du Sahel ont initié une rencontre à Dakar afin d’apporter des solutions judicaires face à la montée de ce fléau dans cette zone.



« Les Cours suprêmes entendent jouer leur rôle dans la consolidation d’un état de droit, en apportant les réponses judiciaires les plus appropriées à la lutte contre ce phénomène », a expliqué Mamadou Badio Camara, le premier président de la Cour suprême du Sénégal, lors de la rencontre de l’association des hautes juridictions de cassation des pays francophones AHJUCAF.



« Dans un état de droit, ne peuvent être apportées que de réponses légales et judiciaires » au problème de terrorisme. En écho, le ministre de la justice, Ismaila Madior Fall, estime que « la réponse de l’Etat face au terrorisme est multidimensionnelle ».











Le Quotidien