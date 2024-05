Serigne Modou Mbacké : "Massaly ne mérite pas cet acharnement et ce n'est pas avec de la vengeance qu'on gouverne un pays..."

Serigne Modou Mbacké vient de faire alors entendre sa voix, en prenant la défense de Mouhamadou Lamine Massaly. Pour lui, le leader de l'Union pour une Nouvelle République (UNR) est clean et exempt de reproche(s), dans les dossiers fonciers où on cite son nom.



Selon lui, Mouhamadou Lamine Massaly ne mérite cet acharnement et que ce n'est avec de la vengeance qu'on gouverne un pays: " Au Sénégal, les manipulations et autres dénigrements vont bon train à l'encontre des anciens pontes du défunt régime marron-beige.



Des soi-disant lanceurs font dans la méchanceté gratuite et essaient de manipuler tout un peuple. Ils éructent, même, leur haine contre d'honnêtes citoyens et dignes fils du Sénégal. Les accusations brandies ,par exemple, contre Mouhamadou Lamine Massaly (60 terrains acquis à Mbour4,Thiès) sont infondées, nulles et non avenues. Cela ne rime à rien sinon à une nuée de mensonges plats, mieux, de contre-vérités. Ce n'est vraiment pas avec de la vengeance qu'on gouverne un pays ", lâche le jeune guide religieux Mbacké-Mbacké.



Serigne Modou Mbacké, de poursuivre: " Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas été élu pour divertir les citoyens sénégalais. Il n'a le droit de répéter les mêmes erreurs avec la traque des biens mal acquis avec la CREI, qui nous a coûté si cher sous la Présidence de Macky. Le Sénégal a perdu beaucoup d'argent pour rien. On doit alors aller vers la réconciliation de tout le peuple. C'est la seule voie de salut pour aboutir à un Sénégal émergent ".



Et, il dédouane Massaly:" Des gens mal embouchés, dont la bouche suinte de haine, essaient de noircir, ternir l'image lisse de Mouhamadou Lamine Massaly. Ce dernier est un citoyen accompli et un digne fils du pays. Depuis plus de deux décennies, il ne cesse de se donner corps et âme pour participer au développement du Sénégal. Personne ne peut écrire l'histoire politique du Sénégal en l'ignorant. Il a pris part à toutes les conquêtes démocratiques. On lui doit alors une fière chandelle. Nous serons alors debout pour le défendre, au péril de notre vie ".