Lutte contre le trafic de drogue : L’OCRTIS de Thiès saisit 102 kg de chanvre indien Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de thiès (BrS-tH) de l'Ocrtis ont fait lundi dernier une saisie de 102 kilogrammes de yamba à Pointe Sarène (Mbour). Les limiers ont immobilisé la moto jakarta dont se servait le trafiquant pour se déplacer.

Au niveau de la Petite Cote, la lutte acharnée contre le trafic de drogue que mènent les hommes de tenue porte ses fruits. Avant-hier, lundi 30 août, les éléments de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) en service au Commissariat Urbain de Saly ont fait une saisie de 102 kg de chanvre indien.



La saisie a été effectuée à la plage de Pointe Sarène, endroit très prisé par les trafiquants pour y opérer, du fait son calme. Informés d’un débarquement au niveau de la plage de Pointe Sarène (Mbour), les limiers en civil ont tendu un piège aux dealers pour leur mettre la main dessus. Malheureusement, les trafiquants qui étaient sur une moto Jakarta n’ont pas voulu prendre de risque, dès qu’ils ont aperçu des personnes non identifiées sur les lieux.



C’est ainsi qu’ils tout bonnement abandonné la moto avant de se volatiliser dans la nature. Les hommes de tenue se sont lancés à leur poursuite, malheureusement, ils n’ont pas retrouvé les traces de leurs proies. Toutefois, ils ont saisi la moto Jakarta et la quantité de 102 kg de yamba.



Cette saisie vient s’ajouter à celles effectuées lors des différentes opérations menées dans la région de Thiès au cours du premier semestre de l'année 2021. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès (BRS-TH) de l'Ocrtis a déployé tous les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition pour arriver à des résultats probants.



Car, outre les 102 kg de yamba qu’ils ont saisis lundi dernier, les policiers ont également mis la main sur 670,6 kg de chanvre indien au cours des six derniers mois.



Au total, 23 personnes ont été interpellées et déférées au parquet. Sur le plan matériel, 01 véhicule, 02 charrettes, 07 motos Jakarta, 1 moteur de pirogue ont été mis sous scellés.

