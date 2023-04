Lutte contre le trafic de migrants: Une antenne régionale ouverte à Saint-Louis

Après Rosso, Karang et Tambacounda, la ville tricentenaire a inauguré une antenne régionale de lutte contre le trafic de migrants. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à Goxu-Mbacc, en présence des autorités locales et policières.



Ladite cérémonie a été présidée par le Commissaire Bakary Faye, chef de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et des pratiques assimilées de la police de l'air et des frontières.



Cette cérémonie marque une étape dans la montée en puissance de cette division, créée en 2018. Cette division a une compétence nationale dans la lutte contre le trafic de migrants par voie maritime.