Lutte contre le trafic de stupéfiants : La police des Parcelles assainies met fin aux agissements d’un dealer livreur Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police des Parcelles Assainies a procédé à l’interpellation d’un livreur du nom de A.B. Diouf avec 03 kilogrammes 125 grammes de chanvre indien. Le mis en cause a été déféré au parquet d’ailleurs pour détention et trafic de chanvre indien.

Livreur de profession, A.B. Diouf, sur sa moto dénommée «Tiak tiak», s’active également dans le trafic de chanvre indien pour augmenter ses revenus. Mais mal lui en a pris, puisque la police des Parcelles Assainies a mis fin à ses agissements après une filature.



Selon les sources de « L’As », les limiers de la Brigade de recherches des Parcelles assainies ont reçu une information anonyme faisant état d’un trafic intense de drogue entre Parcelles, Khar Yalla et Dieuppeul, dirigé par un certain A.B.D, livreur de profession.



Sans tarder, les hommes du Commissaire Thierno Diop se mettent en place pour surveiller les moindres déplacements du présumé dealer. Ce qui va porter ses fruits. Car surveillé comme du lait sur le feu, le quidam sera interpellé dans un premier temps avec 125 grammes trouvés dans la malle de sa moto.



Une perquisition faite par la suite au domicile du dealer Diouf a permis aux limiers de trouver 03 kilogrammes de chanvre indien gardés minutieusement dans un sachet. Suffisant alors pour que le quidam soit conduit dans les locaux du Commissariat des Parcelles Assainies pour les besoins de l’enquête.

Interrogé sur la provenance de la drogue, A.B. Diouf nie en être le propriétaire et précise avoir été payé par un certain A.B pour livrer la marchandise sans pour autant en connaître le contenu.



Ces propos n’ont pas convaincu les limiers qui l’ont placé en garde à vue avant de le déférer au parquet pour détention et trafic de chanvre indien. Les enquêteurs ont aussi mis sous-scellés les 03 kilogrammes et 125 grammes de chanvre indien.

