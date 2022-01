Lutte contre le trafic de stupéfiants à Bignona : l’armée détruit six vastes champs de cannabis et arrête un suspect Dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants qu’ils ont déclenché depuis quelques temps dans le nord-Sindian, une localité située dans le département de Bignona, les militaires en faction dans la zone sud n°5 ont détruit six vastes champs de chanvre indien avant de cravater un suspect.

«Parmi ces étendues de champs de drogue qui ont été défaits, trois étaient dans le sud du village de Kandiadiou. Le suspect qui a été arrêté a été mis à la disposition des gendarmes en faction à Djilinkine», renseignent les sources de « Libération ».



Cette opération de sécurisation déclenchée par l’armée entre dans le cadre de la lutte contre l’exploitation, la coupe illicite de bois et le trafic de drogue en Casamance particulièrement dans le nord-Sindian qui, jadis, était une terre de refuge pour les bandes armées supposées appartenir au Mfdc.



