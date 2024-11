Lutte contre le trafic international de drogue : Saisie d’une importante quantité de cocaïne à Koungheul

Les tests effectués par les kits de détection de drogues mis à la disposition des unités douanières, ont été confirmés par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique. La contrevaleur totale de la drogue est estimée à dix-huit milliards huit cent millions (18 800 000 000) de francs Cfa.



D’après la Division de la Communication et des Relations publiques de la DGD, cette saisie fait suite à un ciblage d’une pick-up de type L200 mono cabine, en provenance d’un pays limitrophe. Le contrôle approfondi de la carrosserie du véhicule, a permis de découvrir, entre le châssis et la benne, une cachette aménagée dans laquelle, les plaquettes de drogue saisies étaient dissimulées. Le conducteur, de nationalité étrangère, a été mis aux arrêts. L’enquête suit son cours.



Pour rappel, les unités douanières ont saisi, entre mars et novembre 2024, un total de 2 114 kg de cocaïne sur le corridor Dakar-Kidira, représentant en contrevaleur, sur le marché illicite, plus de cent soixante-neuf (169) milliards de francs Cfa.



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre la Criminalité transnationale organisée (CTO), notamment le trafic international de drogue.