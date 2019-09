Lutte contre les agressions et l’insécurité dans le pays : le Plan de feu du Directeur général de la Police

La recrudescence des agressions contre les citoyens inquiète plus d’un. En effet, depuis le début de l’année, ces agressions ont culminé, de manière significative, au point qu’il soit noté, à Dakar, comme à l’intérieur du pays, une insécurité notoire.



L’Inspecteur général de Police, Ousmane Sy, a fini d’élaborer sa stratégie, pour endiguer ce mal. Ce plan de feu sera mis en branle, sous peu. Sur ce, il sera déroulé un plan «Aar Dakar ak Lika Weur», qui est un segment du vaste plan conçu pour rendre le sommeil aux populations.



En plus d’un programme spécial conçu avec la Jeunesse des quartiers difficile en rupture sociale, des “procédures spécifiques” sont conçues pour les “secteurs sensibles” en cas de descente des limiers. Ce n’est pas tout, car une «campagne nationale» contre les violences sera bientôt lancée.



Désormais, l’Administration policière portera, systématiquement, plainte, en cas d’agression d’un membre des forces de police, et que les policiers seront invités à en faire de même.



De son côté, le ministre de l’Intérieur promis de veiller à ce que tous les moyens exigés soient disponibles, pour que les mesures visant à lutter contre la violence et le banditisme soient effectives très rapidement

