Lutte contre les bidonvilles à Dakar: Démantèlement des cités imbéciles 1 et 2 pour améliorer les conditions de vie

Dans le cadre de la lutte contre les bidonvilles et les cités flottantes qui sévissent dans le département de Dakar, une opération d'envergure a été lancée, ce dimanche, mobilisant les forces de sécurité dans les cités imbéciles 1 et 2.



Ces zones, depuis longtemps en proie à des conditions de vie précaires et dangereuses, ont été le théâtre d'une action décisive visant à démanteler ces habitats informels. Avec détermination, les bulldozers ont été déployés pour raser toutes les habitations illégales, dans l'espoir de mettre un terme à la prolifération de ces bidonvilles et de dissuader toute réinstallation



Des individus, parmi lesquels des enfants et des étrangers, ont été interpellés sur place.



