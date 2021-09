Lutte contre les cas noyades : Soham Wardini offre du matériel aux maîtres-nageurs Avec la recrudescence des cas de noyade, le maire de Dakar a remis des équipements de sauvetage aux maîtres- nageurs. Elle a aussi inauguré un poste de secours hier à la plage de Ngor- Virage.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

La grande fréquentation des plages augmente les risques de noyade. Le maire de la ville de Dakar, soucieuse de la sécurité des baigneurs, a érigé un poste de secours au niveau de la plage du Virage de Ngor avec du matériel à l’appui.



Elle accompagne ainsi les sauveteurs dans leur travail. « Nous avons connu beaucoup de cas de noyade. Cette année 2021 risque de remporter la palme. Mais c’est plus grave dans la banlieue. Nous travaillons avec les maîtres-sauveteurs qui ont fait un excellent travail », explique le maire.



Dakar n’a connu que deux ou trois cas. « Ces résultats sont satisfaisants et nous avons jugé utile, au niveau de la ville de Dakar, de doter les agents en matériel de sauvetage pour appuyer aussi la population », argue Mme Wardini, qui rappelle que Dakar compte 26 plages, toutes surveillées. 11 sont interdites, 15 autorisées à la baignade.



Face à cette situation, équiper les maîtres-nageurs devient un impératif. « Nous avons pensé aller vers les populations, les sensibiliser et éviter toute catastrophe. J’appelle les populations à sensibiliser les enfants. Nous sommes en période de vacances, ils ont tendance à aller à la plage. Que les mères de familles essayent de les protéger », lance l’édile de la ville.



S’agissant de la fréquentation des plages à des heures tardives, Soham Wardini a invité les autorités sécuritaires à la surveillance.



« Au-delà de 19h, j’exhorte les autorités, dont la police, ou la gendarmerie, à nous aider dans cette surveillance. Il nous faut donc une collaboration avec les hommes de tenues pour qu’on puisse dissuader ces enfants qui veulent aller se baigner la nuit, car il se passe des choses qu’il faut dénoncer dans ces plages. Il faut une surveillance très stricte », argue le maire.



La mairesse n’est pas venue les mains vides : jumelles, appareils de communication, planches ont été offerts aux maîtres-nageurs.



Satisfait, le président de l’Association des maîtres-nageurs, sauveteurs et surveillants des baignades du Sénégal déclare : « C’est une première au Sénégal. Nous lançons un appel solennel aux autorités pour qu’elles puissent appeler les maires qui se trouvent au niveau de la banlieue qui ont une façade maritime à faire comme elle. Nous invitons les maîtres- nageurs à bien utiliser ces matériels, car, près de 70 millions de francs Cfa ont été débloqués pour la sécurisation des plages. »

Rewmi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos