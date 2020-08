Lutte contre les inondations à Touba : l’association Touba Ca Kanam entame ce samedi l’opération Défar Yoon yi Ce samedi 8 août 2020, marque le début d’une opération d’assainissement dénommée « Defar Yoon Yi » pour réhabiliter les voies d’accès et de sortie de Touba , afin de lutter contre les inondations...

Lancée sous la bénédiction Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le Khalife général des mourides, Touba Ca Kanam veut apporter une solution à une entrave persistante, l’assainissement qui plombe la ville Sainte de Touba.



Sur l’affiche annonçant le début des travaux ce samedi 8 août 2020, une mention spéciale est dédiée à Tahirou Sarr.



Crée en 2016, Touba Ça Kanam, est une association à but non lucratif dont l’objectif est de financer le développement de la ville sainte à travers une contribution mensuelle de 1000 f Cfa.



Mais, alors que des milliards sont attendus en contribution de la part des fidèles mourides, une difficulté, avec la limitation de leur compte Orange Money à 2 millions de francs CFA, constituait un frein pour l’organisation et les talibés mourides.



