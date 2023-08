Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lutte contre les pandémies: Madiaw Fara Diaw, grand précurseur et exemple d’abnégation Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 01:41 | | 0 commentaire(s)| En attendant que la campagne de vaccination atteigne le maximum de sénégalais, la pandémie COVID 19 s'est enracinée dans notre pays les mesures sanitaires se heurtent à la résistance d’une partie de la population, partagée entre fatalité, solutions miracles et nécessités économiques. C’est le lieu ,dans cet atmosphère morose, de rendre hommage et de donner en exemple un personnage fascinant Madiaw Fara Diaw dit Cheikh pionnier de la lutte contre des endémies au Sénégal au début du siècle dernier.

Madiaw Fara Diaw naquit à Saint-Louis en 1852, il est le fils du Chef du Walo de l’époque Fara Peinda Aram Gueye DIAW et de la Linguére Yaram FALL niéce du Damel du Cayor Madiodio Déguene FALL.Il mourut à Dakar le 10 Mai 1949 à son domicile à l’âge avancé de 97 ans.



Juste après la colonisation française du Walo, son pére fut l’un des plus grands alliés du Gouverneur Faidherbe .Aidé et armé par les colons français Fara Peinda Aram Gueye DIAW libéra toute la partie du Walo mauritanien située nord du Fleuve Sénégal de toute menace maure.



Dans son ouvrage les annales sénégalaises, le gouverneur Faidherbe disait de son pére « Fara Penda nous rendit les plus grands services en ralliant petit à petit les gens du Oualo et rétablissant les villages, tout en soutenant une lutte acharnée contre les Maures. »



Son grand frere Yoro Boly DIAW à travers ses célèbres cahiers est la source principale de la tradition historique des Wolofs.



Dès son jeune âge en 1867 , Madiaw Fara Diaw fut confié par son père au Commandant français de Gorée, ensuite il servit sous les ordres du Gouverneur Pinet-Laprade de 1869 à 1873 et fut nommé surveillant des travaux de construction du lazaret du Cap Manuel et de la caserne des spahis de Dakar.



Après avoir subi une formation d’infirmier, l’administration française lui confia la gestion de l'ambulance militaire de Gorée chargé de transporter les malades de l’ile vers le continent.



Lors de l’épidémie de fièvre jaune de 1878 qui sévissait à Dakar , il fit preuve d’un grand dévouement et de grandes qualités professionnelles vis-à-vis de ses compatriotes sénégalais.



Madiaw Fara Diaw, de par ses qualités professionnelles fut choisi par les autorités de la marine coloniale pour convoyer par bateau vers la métropole à plusieurs reprises les troupes de soldats rapatriés sanitaires en France.

De par son dévouement et de la qualité des soins sanitaires Madiaw Fara DIAW en tant qu’infirmier-convoyeur fut très apprécié et admiré par les troupes coloniales rapatriées.



Infirmier major à la Marine, Madiaw Fara DIAW eut à affronter une nouvelle redoutable épidémie de peste qui frappa en 1900-1901 la presqu’île du Cap-vert . Les autorités coloniales françaises confinèrent les populations sénégalaises de façon totale dans les quartiers indigènes (qui deviendront la future Médina) , ou elles refusèrent d’envoyer dans ces villages infestés un personnel blanc expatrié. Madiaw Fara Diaw fut désigné comme Chef d’une équipe sanitaire chargé d’assister les mourants et d’évacuer les dépouilles mortelles .

Avec son bel esprit de dévouement à l’égard de ses compatriotes et son courage exceptionnel face à la mort , Madiaw Diaw Fara fit à nouveau preuve d'un zèle particulier .



Et en récompense de ses admirables services, il reçut deux distinctions : la Médaille d’Or du Ministère de la Marine et la Médaille d’Honneur du Ministère des Colonies.



Lors de la construction du port militaire de Dakar de 1902 à 1908, Madiaw Fara Diaw fut recruté comme chef infirmier chargé de fournir des soins aux travailleurs de l’entreprise de construction. Il assuma avec brio à la satisfaction de ses supérieurs cette nouvelle fonction de médecin d’entreprise.



Quand la compagnie de chemin de fer Dakar-Saint-Louis fit un appel à candidature pour le poste d’aide -major et préparateur en pharmacie Madiaw Fara DIAW fut choisi parmi trois postulants dont un expatrié.



Retraité, au cours de l’année 1914, il ne put ne pas répondre à l’appel du devoir lors d’une nouvelle épidémie de peste qui décimait la colonie du Sénégal et plus spécialement Dakar.



Madiaw Fara Diaw malgré son grand âge de façon bénévole, prodigua journellement des soins aux malades aux mourants, parcourant les quartiers les plus contaminés de Dakar à la grande satisfaction des populations indigènes.



La riche carrière professionnelle Madiaw Fara Diaw fut couronnée de beaucoup de distinctions honorifiques et de médailles.



Chevalier de l'étoile Noire du Bénin en 1922, il reçut en 1930 la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur avec l'émouvante citation suivante : " Madiaw Fara Diaw chef infirmier a la Compagnie du Chemin de Fer de Dakar à Saint-Louis 50 ans de services ou de pratiques professionnelles. Modeste employé qui a rendu de grands services au Sénégal et continue d’assurer ses fonctions à l’âge de 78 ans. "



Enfin en 1931 à l'âge de 79 ans ce vieux serviteur infatigable qui a prodigué le meilleur de lui-même pour son pays d'origine et pour la France reçut la Médaille d'Or du Travail qui couronna son admirable carrière.

Le journal Paris-Dakar de décembre 1937 parle de Madiaw Fara dans sa une de la « belle carrière d’un sénégalais »



Notons aussi, qu‘il fut un fervent talibé Khadre et fut adoubé par la confrérie comme un Cheikh sous le nom de Cheikh Madiaw Fara. Nous voulons faire sortir de l’oubli ,ce grand sénégalais précurseur des excellentes qualités professionnelles reconnues à notre personnel de santé. En cette période de la nouvelle vague de la pandémie de la COVID, la carrière de Madiaw Fara Diaw devrait être montrée en exemple au personnel de santé et plus largement à tous les sénégalais.



Dans le cadre de la réécriture de l’Histoire Générale du Sénégal Madiaw Fara Diaw devrait être cité comme l’une des grandes figures de la fonction publique . Dans cette ville de Dakar où il a tant lutté contre des épidémies, une école d’infirmiers, un pavillon d’un hôpital ou centre de santé devrait être baptisé à son nom.

Ainsi le fascinant personnage Madiaw Khor Yaram Fall DIAW dit Madiaw Fara Diaw sera plus connu du commun des sénégalais et servira d’exemple à la nouvelle génération.



Diawdine Amadou Bakhaw DIAW

