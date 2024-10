Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lutte pour la libération d'Ameth Ndoye : Un collectif de soutien voit le jour à Sébikotane Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 18:00 | | 0 commentaire(s)| L’emprisonnement de Ameth Anna Ndoye, ancien journaliste présentateur de Seneweb et non moins chroniqueur à la Sen TV, qui s’est invité récemment dans la politique, n’est pas pour plaire aux habitants de Sébikotane où il a vu le jour. En effet, un collectif a été mis sur pied pour sa libération immédiate et sans condition.

D’après Louxewtey, le collectif qui s’est réuni ce dimanche, a pondu un communiqué pour montrer sa désapprobation quant aux arrestations tout azimuts aux relents de dictature.



Dans ledit communiqué, il est mentionné : « Le collectif de soutien à Ameth est créé dans le but de mener le combat sans relâche pour la libération de notre parent, voisin et ami, Ameth Anna Ndoye », avant de poursuivre : « ce digne fils de Sébikotane, disponible, serviable, sociable et toujours au chevet des populations, n’a ménagé aucun effort pour le développement de ladite localité, d’où son slogan « GOUDDI GOUDDI SÉBI » .



Par ailleurs, toutes les couches sociales sans distinction de chapelle politique, exige la libération d’Ameth Ndoye, lit-on dans le communiqué, qui informe également d’un plan d’action sera rendu public dans les prochaines heures, pour obtenir gain de cause.





