Lutte pour le maintien en Ligue 1: L’As Douanes s’offre un joker

En s’imposant 1-0 face à l’Us Gorée, jeudi dernier, en match en retard de la 21e journée, l’As Douanes a fait un grand pas vers le maintien. Avec quatre points d’avance sur la Linguère, à trois journées de la fin du championnat, les Gabelous sont sûrs de rester dans l’élite du football sénégalais en cas de victoire face aux Samba Linguère lors de la prochaine journée.

Ils ont joué avec le feu, se sont fait peur durant toute la saison, mais les Gabelous sont sur le point de réussir leur combat. Après avoir flirté avec la zone de relégation quasiment toute la saison, l’As Douanes commence doucement à s’en éloigner, même si elle n’est pas encore sortie de l’auberge. En effet, elle n’est pas encore mathématiquement sauvée puisqu’il reste neuf points à pourvoir, mais en dominant 1-0 l’Us Gorée, jeudi, en match en retard comptant pour la 21e journée, l’As Douanes a fait un grand pas vers cet objectif. Avec 25 points au compteur, elle devance de quatre unités le premier relégable, la Linguère de Saint-Louis. Mieux, si elle s’impose contre l’équipe saint-louisienne lors de la prochaine journée, elle pourrait définitivement s’assurer le maintien. Il restera alors à voir qui de la Linguère ou du Stade de Mbour accompagnera Cneps Excellence à l’échelon inférieur. L’année dernière, ces deux équipes s’étaient livrées une bataille farouche pour le titre de champion de la Ligue 2 et elles vont devoir réitérer cette confrontation à distance cette saison avec, cette fois-ci, le désir de rester en Ligue 1. Les Piroguiers de Mbour qui se déplacent pour défier le Casa Sports ne comptent que deux unités d’avance sur les Samba Linguère et ils ont intérêt à ne pas rentrer bredouilles. Sinon, ils devront faire le boulot lors de leurs deux dernières sorties face à Teungueth Fc et au Jaraaf, alors que la Linguère a l’impératif de s’imposer face à Cneps Excellence à domicile et face à Génération Foot à l’extérieur. Autant dire que la tâche ne sera facile pour aucune de ces deux équipes. Mouhamadou Lamine DIOP

Source : https://lesoleil.sn/lutte-pour-le-maintien-en-ligu...