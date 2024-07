Lutte sénégalaise-Combat au delà de 22 heures : Bira Sène et le CNG acceptent de mettre en danger la population Depuis le départ du docteur Alioune Sarr à la tête du comité national de gestion de la lutte, les férus du sport de chez nous sont dans l'inquiétude. C’est le constat du quotidien Tribune qui explique que ce, à cause des combats sont le coup de sifflet est donné au delà de 21 heures.

Selon ce triste constat de nos confrères, malgré le règlement en place, c'est Bira Sène et son équipe l'ont bafoué depuis longtemps. Maintenant, à chaque grand combat, c'est la psychose totale. Les agressions avant et après les combats hantent le sommeil des populations.



Ce règlement est piétiné. D’abord pour le combat «Royal» entre Modou Lô et Ama Baldé, le coup d’envoi a été donné à 21 heures passées de 36 minutes.



De même que le grand combat qui avait opposé Tapha Tine à Eumeu Sène (21 heures 34 minutes).



La dernière en date est le combat entre Lac De Guiers 2 et Siteu où le coup de sifflet a été donné à 21 heures 36 minutes.



« Dimanche dernier, jusqu'à 22 heures, le grand combat n'était terminé. Ce qui fait dire que le Cng est en train de bafouer le règlement que lui-même a mis en place. » se désole-t-on



