Luxembourg-Sénégal (18h00 Gmt) : Les "Lions" ont besoin de se rassurer L’équipe du Sénégal va poursuivre sa préparation par un match amical prévu ce jeudi contre le Luxembourg, avec l’ambition de se rassurer et de rassurer ses supporters en perspective du Mondial (14 juin-15 juillet).

Le sélectionneur national Aliou Cissé et ses protégés doivent montrer un meilleur visage que celui montré lors des deux derniers matchs amicaux joués en mars contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0), même s’il ne faut pas s’attendre à une rencontre de haut niveau, compte tenu du contexte de préparation.



Le staff technique des "Lions" avait testé, lors de ces deux matchs amicaux, un nouveau système de jeu avec une défense à trois, lequel avaient laissé les observateurs sur leur faim.



Dès ce jeudi, il sera demandé aux "Lions" de rassurer surtout du point de vue contenu, contre un adversaire qui ne fait pas partie des plus gros bras du football européen avec sa 83e place mondiale.



Toutefois, les « Lions Rouges » du Luxembourg, une équipe constituée en grande partie de joueurs amateurs, ont réussi à battre la Macédoine (1-0) et à faire match nul (0-0) contre les Bleus à Toulouse, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



Cela doit susciter la méfiance de sélection sénégalaise, qui a débuté véritablement sa préparation samedi dernier à Vittel, malgré le regroupement entamé le 21 mai dernier au Sénégal, comptant pour la première phase de la préparation.



Malgré tout, les observateurs ont besoin d’avoir des assurances concernant notamment l’état de forme de piliers comme le défenseur Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique), revenu à la compétition récemment, et Keita Baldé (AS Monaco, France), qui n’a pas joué en club depuis avril dernier.



Sur le plan défensif, les yeux vont scruter l’utilisation que le sélectionneur fera de Youssouf Sabaly, souvent aligné à gauche en sélection, alors qu’en club, à Bordeaux, il est considéré comme l’un des meilleurs passeurs des Girondins.



Le Bordelais, prêt à jouer sur les deux côtés, a rappelé dans un entretien récent avec la presse sénégalaise, que le droit reste son pied fort.



Avec les nombreuses options entre ses mains en attaque, Aliou Cissé, qui ne devrait pas révéler toutes ses batteries sur cette rencontre amicale, donnerait une idée sur les joueurs pouvant faire office de titulaire sur le front de l’attaque des "Lions".

De tous les attaquants appelés, l’Amiénois Moussa Konaté est celui qui est arrivé en sélection avec le plus de certitudes.



Au milieu, Pape Alioune Ndiaye, qui a franchi un palier en dépit de la relégation de son équipe (Stoke City) en Championship, est parti pour disputer une place de titulaire.



Au poste de gardien de but, Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée), qui a marqué des points lors des éliminatoires, n’est assuré de rien face à Abdoulaye Diallo (Rennes, France) et Alfred Gomis (Spal, Italie).



Dans tous les cas, une victoire, si courte soit-elle, sera bonne à prendre pour les "Lions" dont le dernier succès remonte (2-1) à novembre dernier contre les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud.









Source : APS

