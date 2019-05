Lycée Ahoune Sané : les sanctions contre le proviseur, le censeur et le surveillant levées Les sanctions contre le proviseur, le censeur et le surveillant du lycée Ahoune Sané de Bignona ont été levées.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce que révèle la RFM ce lundi, soulignant que la décision a été prise suite à un long processus de négociations qui a vu l’intervention de plusieurs personnalités dont l’imam et l’évêque de Bignona. Le comité national du dialogue social, notamment son secteur éducation, a pris part à cette médiation.

Pour rappel, le proviseur, le censeur et le surveillant ont été suspendus de leurs fonctions après que la mention ‘’Sonko président’’ a été découverte sur des sujets de composition de français des élèves de seconde dudit lycée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos