Lycée Jean Mermoz : une 'sextape' se règle au couteau Une histoire rocambolesque s’est déroulée vendredi dernier devant le lycée Jean Mermoz (établissement français), sur la route de Ouakam. Selon "Le Kritik" qui relate les faits, une grosse bagarre a opposé des élèves devant l’établissement.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

Et le journal de révéler que c’est une affaire de sextape qui est l’origine de cette rixe digne des séries télévisées et autres films hollywoodiens.



En effet, des élèves de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Dakar seraient ainsi venus régler leurs comptes à des élèves du lycée Jean Mermoz, qui auraient publié sur les réseaux sociaux une sextape et des images dénudées d’une fille de l’institution.



Toujours selon le journal, le sang a beaucoup coulé au cours de l’affrontement, les élèves brandissant des couteaux et d’autres objets contondants. Et ce fut un miracle si l’on n’a pas compté de mort, souligne le journal, tant la bagarre a été violente.

