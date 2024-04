Lycéen tué par balle à Sandiara: Le présumé meurtrier arrêté

À Sandiara, suite à la mort de leur camarade Malick Pouye, tué par balle, ses camarades ont mis le feu à la maison du présumé tueur. Ce dernier, dénommé Meïssa Ngom et surnommé «Pa Allemand», est présentement entre les mains de la gendarmerie, en attente d’être présenté au procureur. Les six lycéens qui avaient été arrêtés après l’incendie de la demeure, ont été remis en liberté.



En effet, informe la Rfm, reprise par Igfm, la victime était en classe de seconde. Elle a trouvé la mort dans la nuit du 28 avril au 29 avril 2024, alors qu’ils tentaient, lui et ses amis, d’éteindre un feu qui s’était emparé du véhicule du Vieux Meïssa Ngom. Mais, ignorant ce qui se passait, le vieux a ouvert le feu. Et l’irréparable s’est produit.