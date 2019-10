Lynchée sur les réseaux sociaux: Queen Biz réplique

Accusée d'être une dévergondée notamment pour son accoutrement osé, la chanteuse Queen Biz se défend. « On me colle une étiquette de dévergondée. Ceux qui me connaissent réellement savent que je ne suis pas une adepte de la vadrouille. Certains se permettent même de porter des jugements sur moi, alors qu’ils ne me voient qu’à travers la télé ou les réseaux sociaux », confie-telle à "L’Observateur". Et de marteler : « il y a tellement de gens méchantes et aigries… ».