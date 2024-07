Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici M. Alioune Dione, Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, représente le Gouvernement au Magal de Darou Minaan Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 17:21 | | 0 commentaire(s)| En l'absence du Ministre de l'Intérieur, M. Alioune Dione a eu l'honneur de diriger une délégation gouvernementale au Magal de Darou Minaan, portant les messages de soutien et de prières du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier Ministre, Ousmane Sonko.

"Le Ministre de l'Intérieur empêché, j’ai eu l’honneur de représenter le Gouvernement, au nom de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhate FAYE et du Premier Ministre Ousmane Sonko, au Magal de Darou Minaan.



La délégation que j’ai dirigée, comprenait:

- le Directeur de Cabinet du ministre de l'Intérieur,

- le Conseiller technique aux affaires religieuses,

- le gouverneur de la région de Louga,

- le Préfet de Kébémer

- le Sous-préfet de Darou Mousty,

- Madame la Capitaine, commandant de Compagnie de la Gendarmerie

- Madame le Lieutenant, chef du service des Eaux et Forêts.



Après avoir félicité le vénéré Khalife,, nous avons rappelé l’engagement de l’Etat, à soutenir les communautés et sollicité des prières pour le président de la République et tout le gouvernement et pour la réussite du Projet, proposé au peuple sénégalais qui est source de tant d’espoir de leur part."













M. Alioune Dione

Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire



