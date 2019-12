M. Pokora : Grosse boulette avec des spectateurs handicapés à un de ses concerts

Depuis le 5 octobre 2019, M.Pokora enflamme les scènes françaises dans le cadre de sa tournée de concert «Pyramide Tour». Ce vendredi 13 décembre, le chanteur qui s’apprête à devenir papa pour la première fois était donc à Douai et s’est produit à Gayant-Expo. Parmi les heureux spectateurs du concert, plusieurs membres de l’association L’Air de Rien, qui permet aux personnes en situation de handicap de participer à différents évènements.



L’association avait en effet payé 897€ pour que 7 personnes handicapées et leurs 6 accompagnants puissent joyeusement assister au show.



Comme raconté sur Facebook, le moment de joie s’est rapidement transformé en cauchemar : «Nous rentrons dans l’enceinte de la salle et la grande surprise pas de plateau pour les PMR [Personnes à Mobilité Réduite, ndlr] donc, notre présidente demande à une hôtesse l’emplacement des PMR et celle-ci répond sur le côté au bout des rangs de chaise au niveau 2. La présidente refuse catégoriquement, prend l’allée du milieu pour se rendre au bord de scène et installe ses fauteuils sur le côté, mais au premier rang», écrit un membre de l’association.