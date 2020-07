Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici M. Pokora, Vitaa, Vianney... Où les stars sont-elles en vacances en juillet? Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 14:58 | | 0 commentaire(s)|

Kendji Girac, Vianney, M. Pokora et Christina Milian ou encore Vitaa... Tous ont décidé de s'octroyer quelques jours de repos en ce mois de juillet. Direction le soleil!



Après plusieurs semaines de confinement en raison de la crise sanitaire, les stars ont choisi de s’évader quelques temps, en famille ou entre amis. De nombreux artistes français ont ainsi fait leurs valises pour des vacances en juillet, sous le soleil, dans différentes régions de France, mais aussi en Europe. À l’image de M. Pokora, Vitaa, Slimane, Claudio Capéo ou encore Vianney, certains ont partagé quelques clichés de leurs escapades.





1) M. Pokora et Christina Milian Après un confinement passé à Los Angeles, M. Pokora, Christina Milian et leurs deux enfants, Isaiah et Violet ont pris l’avion, direction la France et plus précisément à Paris. La famille est restée plusieurs jours dans la capitale avant de faire un séjour en Corse. Très actif sur les réseaux sociaux, l’interprète de «Les Planètes» a partagé plusieurs clichés de leur voyage. Il a notamment posé aux côtés de son fils, sur son bateau. Désormais, toute la famille se trouve dans le sud de la France. M. Pokora a été aperçu à Sainte-Maxime ou encore à Gassin, avec ses amis. Au programme: baignade, barbecue et séance de football.

2) Vitaa En parallèle de l'exploitation de l'album «VersuS», enregistré avec Slimane, Vitaa s’est octroyée quelques jours de vacances dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est aux côtés de son compagnon et de ses deux garçons Liham et Adam que l’interprète de «À fleur de toi» a profité de ses jours de repos au soleil.





