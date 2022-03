MACKY SALL VEUT QUE POINTE SARÈNE SOIT UNE STATION TOURISTIQUE ATTRACTIVE

A terme, l’hôtel devrait disposer de 1024 chambres pour un investissement global de l’ordre de 92 milliards de francs Cfa.



"Notre pari, est que la nouvelle station touristique de Pointe-Sarène, tirant les leçons de l’expérience de Saly-Portudal, puisse réaliser de meilleures performances en termes d’aménagement, de standing, d’attractivité et d’impacts sociaux-économiques", a notamment déclaré Macky Sall.



Il a rappelé que la réalisation de la station balnéaire de Pointe-Sarène intervenait cinquante ans après le lancement de la station touristique de Saly-Portudal dotée aujourd’hui de 17 hôtels, 35 résidences para-hôtelières et plus de 200 commerces, pour 15 000 emplois directs et indirects.



"Je voudrais saluer et féliciter la présidente du groupe RIU pour cet important investissement et dans des délais records, malgré la pandémie de COVID-19", a dit le chef de l’Etat sénégalais, en soulignant que la première phase déjà réalisée, répondait aux meilleurs standards internationaux, "y compris dans les aménagements, réseaux voiries, assainissement, eau et électricité".



Le groupe RIU a tout prévu pour rendre le "séjour agréable et reposant" à Pointe-Sarène, a relevé, Macky Sall, non sans inviter ses compatriotes et les Africains en général à visiter le réceptif touristique.



"Je vous félicite vivement pour cette belle réalisation à la hauteur de nos ambitions pour un Sénégal émergent grâce à l’action combinée des pouvoirs publics et du secteur privé", a-t-il lancé à l’inauguration de ce réceptif hôtelier.



Le projet entre dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle station balnéaire dans cette partie de la Petite-Côte sénégalaise confiée à la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO-Sénégal).

