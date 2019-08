MANQUE DE SOUTIEN POUR CETTE TABASKI, PAUVRETE DU PEUPLE… . Un pouvoir sans pitié

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|

La Tabaski qui sera célébrée le 12 août prochain s'annonce difficile pour une partie de la population sénégalaise qui vit dans une situation de précarité

en raison d’un manque de soutien de la part des autorités. Avec la cherté du prix des moutons et la rationalisation des dépenses enclenchée par le Président Macky Sall, cette année, la fête des moutons ne sera pas célébrée comme les années passées où une certaine aide était destinée aux couches défavorisées. C'est la réalité de notre économie qui est en train d'être appliquée par le régime en place, au grand dam des plus démunis. Pour cette année, le pouvoir semble ne pas trop se préoccuper de cette majorité qui n'arrive pas à joindre les deux bouts alors que récemment c'est ce même peuple qui a élu Macky pour la seconde fois, espérant que les choses vont évoluer. Aujourd'hui, à trois jours de la Tabaski, ministres, directeurs généraux, hommes d'affaires se sont tous mis en mode invisible pour « échapper » aux populations qui sollicitent l'aide de l'Etat ou des plus aisés de ce pays. Ils se sont barricadés dans leur « bunker» et ne répondent pas au téléphone. Une situation





Président, entendez-vous la voix du peuple ?

Qui montre que notre pays serait en crise du point de vue économique, avec cette rationalisation des dépenses qui commence à se faire sentir chez les populations qui sont dans le désarroi attendant que les bonnes volontés se manifestent avant que l'Aïd El Kebirne soit célébré lundi prochain.

Abdourahmane SY Journal ( Evidence )

Evidence 876.pdf (5.76 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos