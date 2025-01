Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici MASTERCLASS / WEEK-END DE FORMATION INTENSIVE EN AGROÉCOLOGIE À THIÈS : Pour produire et consommer autrement ! Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

La ferme Sandjiri à Keur Demba Ngoye, située dans la région de Thiès, organise une formation intensive en agroécologie, destinée aux producteurs et employés agricoles. Ce programme exclusif offre une immersion complète dans les pratiques de l’agriculture biologique, pour révolutionner la production et la consommation dans un contexte durable.



Dates et sessions disponibles :

• Session 1 : 15 et 16 février 2024 – Formation destinée aux producteurs et propriétaires de champs.

• Session 2 : 22 et 23 février 2024 – Formation destinée aux techniciens, ouvriers agricoles et employés.



Pourquoi participer ?



Cette Masterclass, organisée sur un week-end, propose un programme riche et pratique, couvrant tous les aspects de l’agroécologie : de la production durable à l’entrepreneuriat en agriculture biologique. Vous apprendrez à :

• Optimiser l’utilisation des ressources naturelles.

• Répondre aux tendances actuelles de consommation.

• Acquérir des compétences entrepreneuriales et techniques.



Un avantage exclusif : chaque participant bénéficiera de 3 mois d’accompagnement gratuit avec un expert en agroécologie, pour mettre en pratique les connaissances acquises.



Programme par session



Producteurs et propriétaires de champs (Session 1)

• Comprendre les enjeux et les opportunités de l’agroécologie.

• Identifier les besoins des consommateurs et adapter sa production.

• Atelier pratique : immersion dans un marché local.

• Développer une stratégie entrepreneuriale en agroécologie.

• Apprendre à recruter et suivre efficacement ses employés.



Employés agricoles (Session 2)

• Sensibilisation aux bénéfices de l’agroécologie.

• Techniques agricoles basées sur des mécanismes naturels.

• Préservation durable des ressources agricoles.

• Maîtrise des gestes techniques pour une production optimale.

• Soutien à l’employeur dans l’adoption des pratiques agroécologiques.



Tarif : 50 000 FCfa / Session



Déjeuners offerts avec des produits biologiques de la ferme.



Nombre de places limité ! Inscrivez-vous dès maintenant via WhatsApp :

• 78 742 42 95

• 77 100 11 75



Lieu de la formation



Ferme Sandjiri, Keur Demba Ngoye, Thiès.



Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un acteur du changement, pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement !









