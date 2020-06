MATAM : Le Directeur Général de l’ARTP, Abdoul Ly distribue près de 100 tonnes de riz aux populations Le Directeur général de l’ARTP, Abdoul Ly n’a pas lésiné sur les moyens pour venir en aide à ses parents du Fouta, frappé aussi par l’épidémie à Coronavirus. Il s’agit des vivres, des détergents et autres kits hygiéniques utiles dans la lutte contre la Covid19, qui ont été distribués ce dimanche, aux populations de Matam.

Bien sûr, son étoile l’a conduit là où il est actuellement, mais tout est parti aussi de Doumga Ouro Alpha, dans la commune de Bokidiawé. Là où le directeur général de l’ARTP a fait ses humanités pour atteindre le sommet. Devant la crise actuelle provoquée par le Covid-19, les ménages sont mis à rude épreuve à cause de l’amenuisement des ressources financières.



Enfant du terroir, Abdoul Ly a distribué près de 100 tonnes de riz et d’autres produits hygiéniques aux populations de la région de Matam, dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat, Macky Sall. Epargnée par la maladie, Matam est néanmoins touchée par la crise.



Ce geste va soulager les populations éprouvées à cause du semi confinement depuis presque trois mois. Il va renforcer les ménages vulnérables et faciliter la riposte préventive dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale élaboré par le Chef de l’Etat pour soutenir les ménages vulnérables.



En plus du riz, le don du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes est composé de masques, des thermo-flashs, du gel hydro alcoolique, des gants, du savon, des équipements de protection et des désinfectants, destiné aux populations, aux forces de l’ordre et aux structures sanitaires de Matam.



41 tonnes pour la commune de Bokidiawé



Un geste hautement salué par les autorités administratives de la région, à l’image du préfet de Matam, M. Souleymane Ndiaye, qui a présidé la cérémonie de remise du don ce dimanche, en présence du sous-préfet de l’arrondissement de Ogo, du chef de village de Doumga Ouro Alpha et plusieurs sympathisants du cadre de l’APR.



Sur les 88 tonnes de riz convoyées depuis début avril, les 41 sont destinées à la commune de Bokidiawé où est originaire le Directeur de l’ARTP. Le reste est réparti entre les autres communes du département de Matam, Kanel et Ranérou.



Heureux de présider la cérémonie de remise en termes d’appui aux ménages impactés par la pandémie du Covid19, Souleymane Ndiaye sublime le geste du donateur. Il dit : « A travers les 41 tonnes de riz que le Directeur Général de l’ARTP remet à ses parents et proches, il concrétise une des ambitions du Chef de l’Etat, notamment la réalisation de l’équité sociale, réduisant ainsi le gap entre la disponibilité des denrées destinées aux couches les plus vulnérables et la demande sociale réelle.» Il ajoute : «Vous avez su appuyer sur votre levier altruiste pour venir en appoint au Président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de résilience des ménages impactés par les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid19». Tous les villages de la commune de Bokidiawé devraient être servis. Dans ce sens, l’autorité administrative a adressé ses remerciements et ses félicitations au Dg de l’Artp pour avoir contribué à l’échelle régionale avec la participation des fils du Fouta à l’effort national dans le cadre de la lutte contre la pandémie. En effet, le Directeur de l’ARTP a contribué au niveau régional, à hauteur de 47 tonnes de riz ajoutés aux kits de produits d’hygiène. Selon le Préfet, ce geste devrait être un stimulant aux autres bonnes volontés et servir de point d’ancrage aux populations en vue de respecter les mesures barrières, telles que le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et la réduction des déplacements.



Il faut également rappeler qu’au niveau national, l’Artp a contribué à hauteur de 117 millions de F Cfa au Force Covid-19 doté d’une enveloppe de 1000 milliards F Cfa pour relancer l’économie et soutenir les Sénégalais par cette maladie, qui a plongé la société dans une crise profonde.



Le Directeur général de l’Artp, Abdoul Ly, félicite le Président de la République pour les fortes mesures sociales qu’il a prises pour soulager les souffrances des populations démunies en cette période de crise liée à la Covid-19.



Les populations sont invitées à ne pas baisser la garde, dans le cadre de la prévention de la maladie, car Matam reste la seule région qui n’est pas touchée par le virus. «Chaque poste où un homme peut servir son pays est honorable», disait George Washington.



