MBOUR : Les jeunes de l'APR menacent d’observer une grève de faim

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019

C’est en passe de devenir la mode à l’Alliance pour la République (Apr). Après Pikine, les jeunes membres de la Cojer de Mbour réclament aussi des emplois et menacent d’observer une grève de faim si leurs doléances ne sont satisfaites dans cinq jours. Face à la presse hier, ils s’en sont aux responsables politiques du département qui selon eux n’ont rien fait pour lutter contre le chômage des jeunes. Selon Khady Gueye Ba, ces responsables ont été nommés par le président Macky Sall pour venir en aide à la population, mais ils se font remarquer par leur arrogance en privilégiant leurs familles au détriment des militants qui ont mouillé le maillot. Les ministres Omar Youm et Sophie Gladima Siby ont été particulièrement indexés Ils indexent par ces jeunes de la mouvance présidentielle du département de Mbour, rapporte.



