Mercato à l'OL : Avance sur Moussa Niakhaté

L’Olympique Lyonnais ne perd pas de temps sur ce mercato estival. Le club rhodanien multiplie les pistes et les contacts pour se renforcer. Notamment au milieu et en défense. C’est pour ce dernier secteur que les choses semblent avancer vite. Selon nos informations, l’OL a pris les devants pour le recrutement de Moussa Niakhaté, le défenseur central de Notthingham Forest.

En effet, des négociations ont lieu depuis plusieurs jours, et avancent positivement. Mieux, selon nos informations, une visite médicale serait même déjà prévue demain. Pour Nottingham, c’est une nécessité de vendre pour rester dans les clous du fair-play financier anglais. Recruté en 2022 par le club anglais, qui était alors dans une frénésie d’achat, Niakhaté évoluait précédemment du côté de Mayence en Bundesliga, après s’être révélé en Ligue 1 du côté de Metz. Désormais âgé de 28 ans, l’international sénégalais pourrait retrouver le championnat de France sous les couleurs lyonnaises.





Watford s’intéresse à Fodé Ballo-Touré (AC Milan)





Prêté à Fulham par l’AC Milan la saison dernière, Fodé Ballo-Touré reviendra en Italie mais pourrait très vite retourner en Angleterre, où il intéresse Watford. Il est l’un de ces nombreux internationaux sénégalais qui devraient avoir la bougeotte durant cette période des transferts. Sous contrat avec l’AC Milan pour une année encore, Fodé Ballo-Touré (16 sélections avec le Sénégal) ne semble avoir aucune perspective d’avenir chez les Rossoneri. Cette situation avait même obligé l’ancien joueur de Lille et de Monaco de partir en prêt à Fulham l’été 2023. S’il n’a pas réussi à s’imposer chez les Cottagers, ne disputant que huit matchs (230 minutes) en 2023-2024, le latéral gauche de 27 ans pourrait bien revenir en Angleterre. Selon Gianluca Di Marzio, Watford, 15e de Championship la saison écoulée, a approché l’AC Milan pour Fodé Ballo-Touré. Reste à savoir si le champion d’Afrique 2021 sera sensible à l’idée de rejoindre les Hornets.

