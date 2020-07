Incarcéré depuis janvier 2019 pour "homicide volontaire" après une rixe mortelle à Paris, MHD vient d'être libéré. Comme le rapporte l'AFP, le jeudi 16 juillet 2020, l'artiste français de 25 ans vient d'être libéré sous contrôle judiciaire.



Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que le mandat de dépôt du musicien expirait jeudi, et son avocate Me Élise Arfi a confirmé à l'AFP qu'il avait été libéré en milieu de journée. Il pourrait toutefois retourner en détention prochainement, si la cour d'appel de Paris infirme le 23 juillet une ordonnance de non-prolongation de sa détention provisoire.



Des vidéos de sa sortie à la prison de la Santé (Paris), tournées par ses proches, ont fuité sur les réseaux sociaux. Le producteur DSK on the Beat - qui a travaillé avec lui pour son premier album - a dévoilé une courte vidéo de sa sortie sur Snapchat avant de la supprimer.



Rappel des faits. Dans la nuit du 5 juillet 2018, Loïc. K (23 ans) avait été renversé par une voiture, passé à tabac, puis blessé à l'arme blanche dans le 10e arrondissement de Paris. Il s'agissait en réalité probablement d'un règlement de comptes entre groupes du 10e et du 19e arrondissements.



Une dizaine de personnes seraient impliquées dans cet "homicide volontaire". La scène a été filmée par un témoin depuis sa fenêtre. L'AFP précise qu'au moins trois témoins auraient formellement identifié MHD. L'artiste conteste les faits depuis son arrestation.



Pendant sa détention provisoire à la prison de la Santé, MHD a contracté le coronavirus.