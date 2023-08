MMA : Victoire de Reug Reug qui inflige à Buchecha la première défaite de sa carrière ! Plusieurs fois champion du monde de Ju-Jitsu, beaucoup s’attendaient à ce que Marcus ‘Buchecha’ Almeida terrasse ‘Reug Reug’ Oumar Kane, mais le lutteur sénégalais a prouvé sa valeur au monde MMA en décrochant aux points en trois rounds la victoire sur ce combat ONE Fight Night 13.

Reug Reug a dès l’entame du combat imprimé son niveau avec notamment un coup de tête percutant et d’énormes combinaisons de frappes qui ont forcé le champion du monde de jiu-jitsu brésilien à prendre le combat très au sérieux et renforcer sa garde.



Mais sur l’ensemble du combat Reug Reug, malgré la fatigue, a résisté aux assauts du brésilien mais a surtout pu placer des coups de poing dévastateurs



Au final Reug Reug arrache la victoire par décision unanime et une prime de performance de 50 000 $ US (30 millions F FCA) tout en infligeant à la superstar invaincue sa première défaite en carrière.



