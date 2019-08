MOHAMED DIAITE: « Aller davantage au contact des populations, pour expliquer les perspectives tracées par le chef de l’Etat pour ce nouveau mandat. » MOHAMED DIAITE : Président du conseil départemental de Bounkiling MOHAMED DIAITE : Président du conseil départemental de Bounkiling

Pour lui, la seule quête qui vaille pour un homme public, c’est le jugement de ses concitoyens.



Grand serviteur de l’Etat et homme du peuple, il est crédité d’un solide capital d’estime auprès des populations, qui le présentent souvent comme un esthète de la politique.



Affublé d’un discours accrocheur, alliant images et paraboles, avec beaucoup de talent et de modestie, Mohamed DIAITE sait expliquer et convaincre .Son secret: l’argument et la mesure dans ses propos. Pouvait-il en être autrement, d’ailleurs pour celui qui pense que la politique, c’est moins une sinécure qu’un sacerdoce, assurément non.



Surtout quand cette politique s’inscrit parfaitement dans une vision aussi prospective et altruiste, que l’est le Plan Sénégal Emergent (PSE) inspiré par son Excellence Macky Sall, président de la République .Le PSE, Mohamed Diaité connaît bien, c’est même sa tasse de thé quotidienne, racontent ses promotionnaires du lycée. Il sait écouter et parler à tout le monde. En plus de son pragmatisme doublé d’un sens élevé de la collégialité ajoutent-ils.



Ce natif de Diaroumé est une valeur sûre de l ‘Alliance Pour la République APR. Une formation politique dont il fait partie des militants de première heure, pour être plus proche des populations et se battre avec elles, en vue de la prise en charge pleine et entière de leurs besoins fondamentaux. Une tâche, une mission à laquelle, il s’acquitte avec beaucoup d’abnégation.



Entre conviction, rigueur et compétence, cet énarque responsable politique bien ancré dans son terroir natal et cadre très respecté au plan national, s’est beaucoup illustré dans la promotion des initiatives de développement et dans l’épanouissement des couches vulnérables .Grâce à un style sobre, direct et franc qui privilégie le résultat, ce partisan du travail de proximité est un gagneur.Son engagement au service de l’organisation et de la massification de l’APR ne souffre d’aucun doute.



Une autre facette de sa personnalité, celle-là moins connue, c’est aussi un redoutable manœuvrier politique .En effet, durant toute la campagne électorale passée, il a circonscrit sans tambours ni trompette des foyers de tension. En bon sapeur-pompier, il a ainsi réussi à ramener à de meilleurs sentiments des militants frustrés. Ce qui compte, c’est le résultat final.



Quand les populations ressentent qu’elles sont bien accompagnées dans leurs besoins et attentes, elles n’en sont que plus sereines et confiantes .Le bilan du premier mandat du président de la République Macky Sall, est très éloquent ,explique-t-il.



Une valeur sûre de l’APR



Maintenant, il est aussi extrêmement important que tout un chacun s’investisse, aille au corps-à-corps avec les citoyens et citoyennes et puisse être disponible pour les populations, pour que les perspectives tracées, à travers les cinq initiatives pour le second mandat, soient bien appropriées par celles-ci.



C’est la conviction du ci-devant Directeur de l’Administration et du personnel (DAP) au niveau de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) , qui rappelle que chaque responsable du parti peut servir son pays à partir du poste qu’il occupe .C’est avant tout un sacerdoce, souligne avec force le président du Conseil départemental de Bounkiling .Il réaffirme tout son engagement permanent et sa fidélité à renforcer et consolider les acquis du premier mandat du président de la République Macky SALL.













Abou KANE



