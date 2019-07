MUSIQUE - Iso X: Ce "hit-maker" qui fait des ravages....

Mohamar Ismael Maiga, communément appelé Iso X est un auteur-compositeur-interprète d’origine nigérienne qui a passé le plus clair de son temps au Sénégal (côte ouest de l’Afrique).



Fasciné dès le bas âge par les scènes américaines (Eminem et Lil Wayne) et Jamaïcaines (Sizla Kalonji) , son plus grand rêve est de mettre sa peinture sur le tableau du Hip hop mondial.



Il crée en 2011 avec deux amis un groupe dénommé « zone rouge », groupe avec lequel il a sorti plusieurs chansons mais malheureusement ce dernier s’est dissout avec le départ d’un des rappeurs.



Juste après, il a reconstitué un autre groupe avec la même appellation avec les rappeurs Eclipse et Lil Mo. Ensemble ils ont produit une mixtape de dix chansons intitulée « hors du noir ». Suite à la réussite de cette dernière, ils ont décidé d’ajouter six autres personnes au groupe en 2012.



En 2013, ils sortent « Capsi Scream » une compile qui a enregistré un très grand succès.



En 2014, il sort son premier projet solo « Rien à perdre » , après cela il a voyagé en Gambie (intérieur du Sénégal), dans le cadre de ses études et de sa musique .



Après la sortie de son deuxième projet solo« Matano » en 2016, il se consacre plus sur l’ingénierie de son à savoir l’enregistrement, le mixage et le mastering des projets d’autres artistes .Il travaillait en même temps dans la société PLATFORM TECHNOLOGIE en qualité d’agent de télécommunication jusqu’ en 2018.



Au total, il a sorti cinq singles et a été vainqueur du concours de rap « Vertige hip hop awards » .



Il a effectué des tournées à Mbour, Thies, en Gambie et en Guinée Konakry .

Aujourd’hui le natif de Niger poursuit sa carrière d’artiste et d’ingénieur en son au studio Spro record sis en Guinée Konakry.