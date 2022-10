Ma Thèse en 180 secondes Edition 2022: Mané Seck, Doctorante en Physique remporte le 1er Prix, l'Université sénégalaise honorée

L’université sénégalaise vient encore de s’illustrer sur le plan international avec Mané Seck, doctorante en physique, qui vient de remporter le 1er prix du jury du concours ma thèse en 180 secondes édition 2022 organisé le 6 octobre au Québec.



Madame Mané Seck est pensionnaire de l’école doctorale des sciences et des technologies de l’université Gaston Berger de Saint Louis.



Sa présentation a porté sur « l’élaboration et la caractérisation des nanomatériaux à base de gomme arabique et amandier : orientation vers la « green electronics » »



Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation l’a vivement félicitée pour cette performance qui traduit le dynamisme et le rayonnement international des universités sénégalaises.



Pr Moussa Baldé a également remercié le Pr Ousmane Thiaré et les enseignants chercheurs de l’UGB pour la qualité de leur encadrement.



Source

Amadou Salif Tall