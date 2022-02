Ma candidature aux Législatives : Pour mieux servir le Sénégal et sa Diaspora (Boubacar Seye ) Après avoir passé plusieurs années dans la sensibilisation et l’éveil des consciences sur des questions transversales et géopolitiques, je voudrais annoncer ma candidature aux élections législatives, pour entamer la deuxième phase de mon combat citoyen qui est de servir les peuples du Sénégal et de sa Diaspora.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 20:19

Depuis très longtemps, je me prononce sur toutes les questions nationales, particulièrement celles liées à la Diaspora.



En tant que patriote et républicain, j’ai toujours formulé des propositions sur des questions sociales et économiques : c’est ma contribution républicaine.



Il est temps maintenant compte tenu de la spécificité, du contexte politique du pays et les nouvelles exigences, d’instituer ma démarche.



La meilleure façon de l’instituer, c’est de demander la voix des Sénégalais aux prochaines élections législatives.



La meilleure manière de formaliser ma démarche et ma contribution républicaine, c’est d’être à l’assemblée qui est la deuxième institution de la République.



Cela me permettra de faire des propositions de loi sur des questions très importantes sur la vie de la nation, de poser des interrogations et de mener des enquêtes parlementaires.



Pour l’intérêt de la nation, j’aurai l’occasion de poser des questions géopolitiques liées à la migration, à l’insécurité du continent, aux droits humains et à l’extrême pauvreté, pour que des solutions puissent être apportées par les personnes qui ont la charge des programmes du gouvernement.



Cela nous permettra de manifester notre mécontentement, nos frustrations et incompréhensions dans une institution de façon républicaine, par des recommandations complètes.



Merci pour vos prières et votre soutien !!!!



