Ma prière pour demain Par le Prof Mary Teuw Niane Je suis croyant, musulman ou chrétien.

La prière est un des socles du rituel et de l’esprit de ma croyance.

En ce moment décisif dans l’histoire de mon pays, je me recueille, animé des meilleurs sentiments, des ondes les plus positives, je prie.



Je prie pour la paix, pour un futur meilleur pour mon pays.



Demain soir, à l’heure où les Sénégalais rassemblés attendent un dîner hypothétique, Monsieur le Président de la République, un seul discours mérite d’être entendu, une seule parole mérite d’être écoutée, la parole véridique en adéquation avec l’éthique de la parole donnée.



Osez prendre date, être du bon côté de l’histoire de notre pays.



Monsieur le Président de la République, osez, dans la solitude de votre conscience, vous débarrasser des oripeaux des paroles futiles des laudateurs, osez vous émanciper des intérêts qui vous entourent et vous étouffent, osez être un homme libre.



Monsieur le Président de la République, soyez le porteur de la grâce divine que vous êtes allé quérir aux Lieux Saints de La Mecque, oubliez la vanité des humains qui vous entourent.



Lorsque, debout devant le micro de l’histoire, n’entendez que la parole pure de nos ancêtres, remémorez vous le sens des versets du Saint Coran que vous avez appris à l’école coranique, dites aux Sénégalaises et aux Sénégalais:



« Je prends en mon âme et conscience la décision de ne pas me présenter aux élections présidentielles du 25 février 2024.



Je prends l’engagement d’organiser ces élections dans la transparente avec la participation de tous les candidats.»



Alors, Monsieur le Président de la République, vous apporterez une pierre, une grosse pierre à l’édifice démocratique de notre pays.



Puisse Dieu m’entendre.



Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine.



Dakar, dimanche 2 juillet 2023

Prof Mary Teuw Niane



