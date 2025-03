Mabo : Deux garçons perdent la vie dans un éboulement

Mabo, village situé dans la région de Kaffrine, a été le théâtre d'un drame. Selon "L'Observateur", repris par "Seneweb", un éboulement d'une carrière de sable a fait deux morts. Il s'agit de deux petits garçons âgés respectivement, de 7 et 6 ans, d'après la même source. Qui fait également état d'un blessé grave.



Les victimes, issues du même quartier, ont été «surprises», lors d'une partie de cache-cache, sur leur terrain de jeu, renseigne le quotidien du Groupe futurs médias. « Ce lundi, après la prière de 17h, une bande de garçons habitant le même quartier à Mabo, se retrouvent comme à leur habitude au niveau de la carrière située juste derrière le village. Ces garçons, qui s'adonnent régulièrement à des jeux, décident de descendre dans un grand trou laissé par des ramasseurs de sable. Ils se précipitent au fond du trou pour un jeu de cache-cache. »



C'est dans ces circonstances, affirme "L'Observateur", déroulant le film du drame, que Sader Sakho, 8 ans, et son cadet de deux ans, Ousmane, ainsi que leur camarade, Pape Sy Dramé, âgé de 7 ans, seront surpris par un éboulement. « Pris de panique, les autres enfants restés en dehors du trou, prennent la fuite pour alerter leurs parents. L'un d'eux est resté pour tenter de sauver ses camarades. Cependant, tous ses efforts sont restés vains. »



« Ce n'est que plus tard , enchaîne "L'Observateur", que les adultes sont arrivés et se sont mis à creuser. Après un long moment, ils découvrent le corps sans vie de Pape Sy Dramé. » Retrouvé peu après, « Sader Sakho respire difficilement ».



Les villageois mettent fin aux recherches et s'empressent de le conduire à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, où le blessé est admis aux urgences, tandis que le corps sans vie de son camarade est acheminé à la morgue.



Le bilan grimpe. Vers 20h, suite au signalement de la disparition du jeune Ousmane par sa mère, les villageois retournent sur les lieux pour entamer de nouvelles recherches soldées par la découverte du second corps sans vie. Aux dernières nouvelles, les dépouilles ont été remises aux familles pour leur inhumation, complète "L'Observateur".